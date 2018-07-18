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СНГ 18.07.2018 17:03

Путин обновил состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин произвел ротацию состава президиума Госсовета РФ.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В утвержденный состав президиума вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяка, глава республики Адыгея Мурат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников, глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

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Тэги: РОССИЯ, ГОССОВЕТ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]