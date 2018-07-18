В Иране сообщают об открытии завода по производству роторов для новейших центрифуг по обогащению урана

Глава Организации по атомной энергетике Исламской республики Иран Али Акбар Салехи сообщил в среду об открытии в стране завода по производству роторов для новейших центрифуг по обогащению урана.

По сообщению агентства "Тасним", на этом объекте можно будет производить роторы для центрифуг IR-6. Благодаря этому Иран, когда иранская сторона начнет массовое производство этой модели, завод сможет ежегодно производить детали для примерно 60 таких центрифуг.

По словам А.А.Салехи, это поможет Ирану выполнить задачу по обеспечению обогащения урана до уровня в 190 тыс. единиц работы разделения (SWU). Иранские СМИ отмечают, что такие темпы обогащения не нарушают параметры соглашения по атому, заключенного Тегераном с международными посредниками. В соответствии с этим соглашением, Иран сохраняет возможность для обогащения урана в ограниченном объеме в мирных целях.