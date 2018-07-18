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ТЭК 18.07.2018 17:31

Азербайджан рассчитывает довести в выработке удельный весь альтернативной электроэнергии до 15%

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует в перспективе довести удельный вес альтернативной электроэнергии в общем объеме ее выработки до 15%, заявил заместитель главы ведомства Джамиль Меликов.

«В настоящее время в Азербайджане на долю альтернативных и возобновляемых источников (АВИЭ) энергии в общем производства электроэнергии приходится 9,5%. Однако реализация мер, отраженных в «Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг», позволит увеличить этот показатель в перспективе до 15%», - отметил Дж.Меликов в среду на заседании азербайджано-итальянского круглого стола.

По его словам, в настоящее время основной объем электроэнергии, вырабатываемой за счет АВИЭ, приходится на гидроэлектростанции.

«Согласно дорожной карте, в Азербайджане планируется строительство мощностей в 50 МВт для выработки солнечной энергии, 350 МВт – для производства ветряной и 20 МВт для выработки электроэнергии за счет биомассы», - отметил Дж.Меликов.

По его словам, компании, желающие принять участие в реализации проектов сфере альтернативной энергетики в Азербайджане, будут на семь лет освобождены от уплаты налогов и пошлин на импорт оборудования.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]