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СНГ 18.07.2018 17:42

Работа над развитием семейства ракет-носителей "Ангара" должна ускориться - Путин

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу форсировать работы по развитию семейства ракет-носителей "Ангара".

"Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5", - сказал В.Путин в среду на совещании с руководством ракетно-космической отрасли.

По его словам, эта ракета "имеет огромное значение для поддержания обороноспособности страны". "Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома "Восточный", разворачивать второй этап его строительства, организовать работу по возведению стартового стола для "Ангары". По плану ее пуск должен состояться в 2021 году", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТЫ, РАЗВИТИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]