Президент РФ Владимир Путин поставил задачу форсировать работы по развитию семейства ракет-носителей "Ангара".
"Я жду более активной работы по развитию ракет-носителей семейства "Ангара", в том числе ракеты тяжелого класса "Ангара-А5", - сказал В.Путин в среду на совещании с руководством ракетно-космической отрасли.
По его словам, эта ракета "имеет огромное значение для поддержания обороноспособности страны". "Для ее пусков нужно наращивать инфраструктуру космодрома "Восточный", разворачивать второй этап его строительства, организовать работу по возведению стартового стола для "Ангары". По плану ее пуск должен состояться в 2021 году", - сказал президент.
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