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Финансы 18.07.2018 18:15

ВТБ планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников

ВТБ планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

"Вы знаете, у нас есть хороший фильм ещё с советских времён - "Москва слезам не верит". Там один персонаж говорил, что не будет в будущем ни театров, ни кино, будет только телевидение. Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю", - сказал он.

"Можно, конечно, смотреть виртуальный футбол в своём телефоне, но ничто не заменит поход на финал чемпионата мира, где эмоции, где люди", - отметил А.Костин.

"Я думаю, что, безусловно, обслуживание в традиционных банковских учреждениях будет сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся, в ближайшее время планируем в Москве открыть первый офис (честно говоря, не очень практичный, просто чтобы показать людям, что такое можно) без людей. Попробовать, посмотреть, что это такое", - добавил глава банка.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВТБ, СЕТЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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