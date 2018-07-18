ВТБ планирует открыть в Москве первый офис без сотрудников, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на Московском урбанистическом форуме.
"Вы знаете, у нас есть хороший фильм ещё с советских времён - "Москва слезам не верит". Там один персонаж говорил, что не будет в будущем ни театров, ни кино, будет только телевидение. Многие сейчас предсказывают нечто похожее в отношении информационных технологий, что не будет банков, будут только технологические компании. Я так не считаю", - сказал он.
"Можно, конечно, смотреть виртуальный футбол в своём телефоне, но ничто не заменит поход на финал чемпионата мира, где эмоции, где люди", - отметил А.Костин.
"Я думаю, что, безусловно, обслуживание в традиционных банковских учреждениях будет сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся, в ближайшее время планируем в Москве открыть первый офис (честно говоря, не очень практичный, просто чтобы показать людям, что такое можно) без людей. Попробовать, посмотреть, что это такое", - добавил глава банка.
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