Москва опровергает утверждения о ее угрозах заблокировать переименование Македонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом информацию о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров угрожал своему греческому коллеге заблокировать в СБ ООН соглашение о переименовании Македонии.
"Что касается вопроса относительно того, что якобы Лавров угрожал своему греческому коллеге, то это явно абсурд и чушь. Странно, что греческая сторона не прокомментировала. Коль скоро эта информация появилась в греческих СМИ, это вызывает удивление. Это нонсенс, абсурд", - сказала М.Захарова на брифинге в среду.
"Мы, по-моему, уже неоднократно доказывали, что даже в самых сложных ситуациях, возникающих в двусторонних отношениях с подачи третьих стран, всегда сохраняем понимание того, что речь идет о судьбах наших стран, судьбах людей, которые не должны становиться заложниками тех грязных игр, в которые втягивают государства. В данном случае это игра, в которую, конечно, Грецию втянули", - подчеркнула она.
"Мы прекрасно понимаем, что давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим", - добавила М.Захарова.
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