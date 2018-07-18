Более 50 детей отравились в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск

Возбуждено уголовное после отравления более 50 детей в поезде Москва-Кисловодск, сообщила "Интерфаксу" представитель управления СКР на транспорте Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту пищевого отравления детей, следовавших в поезде сообщением "Москва - Кисловодск", - сказала Е.Марковская.
По её словам, группа из 296 детей 12-14 лет детей ехала в оздоровительный лагерь.
Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления.
"Сопровождавшие группу медики обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции, и оказали им первичную помощь", - добавила Е.Марковская.
Кроме того, по информации ведомства, после осмотра одного ребенка госпитализировали в Ростове-на-Дону, а состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, поэтому они продолжили путь в лагерь.
"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Е.Марковская.
В свою очередь Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с данным инцидентом организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, сообщили в пресс-службе ММТП.
Кроме того, там отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления детей, взято на личный контроль Мичуринским транспортным прокурором.
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