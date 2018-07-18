Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 26° 35° 21 Июл 25° 34° 22 Июл 24° 32°

Происшествия 18.07.2018 18:38

Более 50 детей отравились в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск

Возбуждено уголовное после отравления более 50 детей в поезде Москва-Кисловодск, сообщила "Интерфаксу" представитель управления СКР на транспорте Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту пищевого отравления детей, следовавших в поезде сообщением "Москва - Кисловодск", - сказала Е.Марковская.

По её словам, группа из 296 детей 12-14 лет детей ехала в оздоровительный лагерь.

Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления.

"Сопровождавшие группу медики обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции, и оказали им первичную помощь", - добавила Е.Марковская.

Кроме того, по информации ведомства, после осмотра одного ребенка госпитализировали в Ростове-на-Дону, а состояние остальных оценивалось как удовлетворительное, поэтому они продолжили путь в лагерь.

"Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Е.Марковская.

В свою очередь Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с данным инцидентом организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, сообщили в пресс-службе ММТП.

Кроме того, там отметили, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового отравления детей, взято на личный контроль Мичуринским транспортным прокурором.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПОЕЗД, ДЕТИ, ОТРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин и Си Цзиньпин переехали из Пекина в Тяньцзинь за скоростном поезде Поезд по маршруту Ростов-Баку перешел на круглогодичный режим Россия инициирует пуск скоростного поезда между Северным Кавказом и Азербайджаном Среди пассажиров поезда пострадавших при аварии на ж/д переезде под Владимиром нет - МВД Пассажирскому поезду Москва-Баку пришлось остановиться в Дагестане из-за разрыва контактных сетей Поезд Тюмень-Баку продолжил движение без вагона, где нашли предмет, похожий на взрывное устройство

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]