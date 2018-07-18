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Культура 18.07.2018 18:49

Театр Эйфмана в 2019 году представит премьеру балета "Эффект Пигмалиона"

Театр Бориса Эйфмана покажет в новом сезоне балет "Эффект Пигмалиона" - первое за почти 20 лет обращение знаменитого хореографа к жанру комедии, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.

"В январе театр начал репетиции нового спектакля хореографа "Эффект Пигмалиона" - балетной интерпретации сюжета о творце, влюбляющемся в созданную им статую прекрасной девушки. Данная работа будет первым за почти два десятилетия обращением Эйфмана к комедийному жанру", - говорится в сообщении министерства

Премьера запланирована на февраль 2019 года.

В Минкультуры сообщили, театр подвел итоги сезона-2017/18, который завершился 16 июля спектаклем "Чайковский. Pro et contra" на сцене Александринского театра.

"Знаковым событием сезона-2017/18 стало вручение Борису Эйфману Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства", - отмечается в сообщении Минкультуры РФ.

В 41-м, прошедшем, театральном сезоне гастроли театра прошли в 23 городах, среди которых Пекин, Шанхай, Нью-Йорк, Монреаль, Барселона, Вена , Берлин, Монако, а также Владивосток, Хабаровск, Светлогорск, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

Зрителям были представлены спектакли "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Красная Жизель", "Роден, ее вечный идол", "Русский Гамлет", "По ту сторону греха", "Чайковский. Pro et contra", а также обновленный "Реквием" и юбилейный "Вчера, сегодня, завтра", рассказали в министерстве.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕАТР, ЭЙФМАН, БАЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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