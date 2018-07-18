Театр Бориса Эйфмана покажет в новом сезоне балет "Эффект Пигмалиона" - первое за почти 20 лет обращение знаменитого хореографа к жанру комедии, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.

"В январе театр начал репетиции нового спектакля хореографа "Эффект Пигмалиона" - балетной интерпретации сюжета о творце, влюбляющемся в созданную им статую прекрасной девушки. Данная работа будет первым за почти два десятилетия обращением Эйфмана к комедийному жанру", - говорится в сообщении министерства

Премьера запланирована на февраль 2019 года.

В Минкультуры сообщили, театр подвел итоги сезона-2017/18, который завершился 16 июля спектаклем "Чайковский. Pro et contra" на сцене Александринского театра.

"Знаковым событием сезона-2017/18 стало вручение Борису Эйфману Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства", - отмечается в сообщении Минкультуры РФ.

В 41-м, прошедшем, театральном сезоне гастроли театра прошли в 23 городах, среди которых Пекин, Шанхай, Нью-Йорк, Монреаль, Барселона, Вена , Берлин, Монако, а также Владивосток, Хабаровск, Светлогорск, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

Зрителям были представлены спектакли "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Красная Жизель", "Роден, ее вечный идол", "Русский Гамлет", "По ту сторону греха", "Чайковский. Pro et contra", а также обновленный "Реквием" и юбилейный "Вчера, сегодня, завтра", рассказали в министерстве.