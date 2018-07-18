Театр Бориса Эйфмана покажет в новом сезоне балет "Эффект Пигмалиона" - первое за почти 20 лет обращение знаменитого хореографа к жанру комедии, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.
"В январе театр начал репетиции нового спектакля хореографа "Эффект Пигмалиона" - балетной интерпретации сюжета о творце, влюбляющемся в созданную им статую прекрасной девушки. Данная работа будет первым за почти два десятилетия обращением Эйфмана к комедийному жанру", - говорится в сообщении министерства
Премьера запланирована на февраль 2019 года.
В Минкультуры сообщили, театр подвел итоги сезона-2017/18, который завершился 16 июля спектаклем "Чайковский. Pro et contra" на сцене Александринского театра.
"Знаковым событием сезона-2017/18 стало вручение Борису Эйфману Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2017 года за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства", - отмечается в сообщении Минкультуры РФ.
В 41-м, прошедшем, театральном сезоне гастроли театра прошли в 23 городах, среди которых Пекин, Шанхай, Нью-Йорк, Монреаль, Барселона, Вена , Берлин, Монако, а также Владивосток, Хабаровск, Светлогорск, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.
Зрителям были представлены спектакли "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Красная Жизель", "Роден, ее вечный идол", "Русский Гамлет", "По ту сторону греха", "Чайковский. Pro et contra", а также обновленный "Реквием" и юбилейный "Вчера, сегодня, завтра", рассказали в министерстве.
Президент Италии удостоен ордена «Гейдара Алиева»
Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком
Главы МИД Азербайджана и Италии обсуждают сотрудничество в сферах энергетики и транспорта
Хьюстон может получить собственный фьючерс на нефть на фоне бума нефтяного экспорта в США
Рост мирового ВВП может снизиться на 0,5 п.п. в 2020г из-за торговых споров и их последствий - МВФ
ОПЕК обсуждает с юристами возможности защиты на случай изменения законов США
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Президент Ирака распустил парламент страны
Премьер Грузии рассчитывает, что процесс вступления страны в НАТО будет ускорен
Столтенберг считает, что вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
Участники проекта "Летняя школа" ознакомились с деятельностью "AccessBank"а
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений