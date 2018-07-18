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ТЭК 18.07.2018 18:18

Азербайджан в конце 2018г введет в строй завод по производству полиэтилена - Алиев

Компании SOCAR Polymer в конце 2018 года введет в эксплуатацию в Сумгайыте завод по производству полиэтилена, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В среду в Сумгайыте состоялась церемония запуска завода по производству полипропилена.

"Ввод в строй завода по производству полипропилена и ввод в эксплуатацию в конце 2018 года завода по производству полиэтилена расширит экспортный потенциал Азербайджана. На этих двух заводах ежегодно будет производиться 300 тыс. тонн продукции, из которых 70% - экспортироваться. Это позволит Азербайджану полностью устранить зависимость от импорта данной продукции", - сказал И.Алиев на открытии завода.

По его словам импортозамещение является основной целью Азербайджана.

"Азербайджан проводит активную политику модернизации промышленности. В первом полугодии 2018 года рост производства ненефтяной промышленной продукции составил 8,8%. Ввод этих двух заводов еще больше расширит наш промышленный потенциал", - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что за последние 15 лет суммарные инвестиции в экономику Азербайджана составили $250 млрд. "Для строительства завода по производству полипропилена были привлечены кредиты от иностранных банков", - добавил он.

Глава государства отметил, что Азербайджан продолжит политику по развитию промышленного потенциала, созданию новых промышленных предприятий, в которых применяются самые современные технологии.

Как сообщалось ранее, проектная мощность введенного в строй завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт. В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.

SOCAR Polymer также занимается строительством в Сумгаите завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

EPC (Engineering, Procurement and Construction, EPC)-подрядчиком строительства обоих предприятий является итальянская группа компаний Maire Tecnimont S.p.A

Общая стоимость проекта строительства заводов составляет $750 млн, из которых 40% составляет акционерный капитал, 60% - кредитные средства. На реализацию проекта SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

А.Азизов

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Тэги: ЗАВОД, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВВОД


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