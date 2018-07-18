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Дальнее зарубежье 18.07.2018 18:45

Венгрия вслед за США вышла из соглашения ООН по миграции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года.

По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", считает венгерский министр.

Ранее в ходе обсуждения деталей соглашения, которое продолжалось 18 месяцев и завершилось 10-11 декабря 2017 года, Будапешт неоднократно выражал сомнения относительно того, что оно может обязать страны-участницы соглашения открыть границы для мигрантов.

Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.

Вашингтон отказался от участия в дальнейшем обсуждении проекта соглашения в начале декабря 2017 года, заявив, что оно "противоречит действующей политике США по миграции и беженцам".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, США, МИГРАЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]