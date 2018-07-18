Венгрия вслед за США вышла из соглашения ООН по миграции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду заявил, что венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года.
По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.
Это соглашение "опасно для Венгрии и всего мира", и оно "вдохновит миллионы людей для того, чтобы собраться в путь", считает венгерский министр.
Ранее в ходе обсуждения деталей соглашения, которое продолжалось 18 месяцев и завершилось 10-11 декабря 2017 года, Будапешт неоднократно выражал сомнения относительно того, что оно может обязать страны-участницы соглашения открыть границы для мигрантов.
Данный пакт - первое международное соглашение, регулирующее ситуацию с миграцией во всем мире. Его разработка началась после того, как число переселяющихся по всему миру людей выросло до 250 млн или 3% населения Земли.
Вашингтон отказался от участия в дальнейшем обсуждении проекта соглашения в начале декабря 2017 года, заявив, что оно "противоречит действующей политике США по миграции и беженцам".
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