Инвестиции в строительство в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят около $820 млн

Суммарные инвестиции компании SOCAR Polymer в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

В среду в Сумгайыте состоялась церемония запуска завода по производству полипропилена.

"Суммарная стоимость строительства этих двух заводов составляет $816 млн, на сегодня инвестиции в их реализацию составили $768 млн", - сказал представитель компании.

В SOCAR Polymer подчеркнули, что 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

Представитель компании подчеркнул, что доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer.

"По первичным оценкам, деятельность этих двух предприятий позволит увеличить экспортные доходы ненефтяного сектора Азербайджана на 19%", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось ранее, проектная мощность введенного в строй завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт. В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.

SOCAR Polymer также занимается строительством в Сумгаите завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Ввод в строй этого завода планируется в конце 2018 года.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.

А.Азизов