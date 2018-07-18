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Дальнее зарубежье 18.07.2018 19:07

США начали официальное расследование импорта урана с целью ввести пошлины

Министерство торговли США в среду объявило о начале официального расследования, не нарушают ли поставки урана на американский рынок интересы национальной безопасности.

Минторгу предстоит выяснить, "не угрожают ли текущие объемы и обстоятельства импорта урановых руд и продукции в США подрывом национальной безопасности", говорится в пресс-релизе. Расследование охватывает все этапы производства урана - от добычи руды и обогащения до использования в оборонных и промышленных целях.

Результатом расследования могут стать пошлины на импорт урана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УРАН, ИМПОРТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]