Более 3 тысяч военнослужащих стран НАТО и партнеров альянса прибудут на учения в Грузию

Более трех тысяч военнослужащих стран НАТО и стран - партнеров альянса примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") в Грузии, сообщает в среду пресс-служба грузинского министерства обороны.

По информации пресс-службы, учения официально откроются 1 августа на территории Вазианского военного аэродрома (в окрестностях Тбилиси) и продлятся до 15 августа.

В пресс-службе отмечают, что учения Noble Partner пройдут в Грузии в четвертый раз.

"Целью учений в этом году является улучшение навыков проведения оборонных, наступательных операций и операций по обеспечению стабильности, а также повышение готовности и совместимости вооруженных сил Грузии, США и стран - партнеров и внесение вклада в сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря", - заявляют в пресс-службе военного ведомства.

Согласно сообщению, в учениях примут участие военнослужащие - Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

"Учения в нынешнем году будут еще более масштабными, увеличено количество немецкой бронетехники и американской авиации", - сказано в сообщении.