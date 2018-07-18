Возможное вхождение Грузии в НАТО нельзя рассматривать как угрозу России - Столтенберг

Россия не должна опасаться намерений Тбилиси присоединиться к НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя слова президента России о том, что Москва негативно отреагирует на такое решение.

"У России нет права на то, чтобы принимать решения за своих соседей. Грузия - это независимая страна, и у нее есть право определять свой собственный путь", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналистки прокомментировать слова российского лидера.

"Утверждать, что демократические решения Грузии будут угрозой или провокацией в отношении России - крайне неправильно", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Ранее президент России В.Путин заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс", что Москва отрицательно относится к идее присоединения Украины или Грузии к НАТО. "Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал он.