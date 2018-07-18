Сенатор США представил законопроект с санкциями к Nord Stream 2

Сенатор-республиканец Джон Баррассо представил законопроект, который предусматривает санкции в отношении газопровода Nord Stream 2, который должен связать Россию и Германию, сообщает в среду агентство "Блумберг".

В заявлении Дж.Баррассо говорится, что его законопроект призван повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов США.