Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов и добычи в США, Brent опустилась до $71,77

Нефтяной рынок негативно отреагировал на данные об увеличении коммерческих запасов нефти в США и росте ее добычи до рекордных 11 млн баррелей в сутки (б/с), цена Brent остается у минимальной отметки с апреля.
Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 подешевел на $0,39 (0,54%) - до $71,77 за баррель.
Котировка фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,59 (0,87%) - до $67,49 за баррель.
Товарные запасы нефти в США увеличились на прошлой неделе на 5,836 млн баррелей, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго.
Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 4,1 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные о запасах на добровольной основе, неожиданно сообщил, что объемы в нефтехранилищах США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей.
Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 3,165 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 700 тыс. баррелей. Резервы дистиллятов снизились на 371 тыс., тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на почти 1,2 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе подскочила на 100 тыс. б/с и впервые достигла 11 млн б/с.
Экспорт нефти из США установил новый рекорд - 2,133 млн баррелей в сутки (б/с), что соответствует ожиданиям рынка. Нетто-импорт нефти в страну впервые опустился ниже 2 млн б/с, отмечает агентство Bloomberg.
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