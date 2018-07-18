Президент Алиев утвердил Положение Службы финмониторинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил Положение и структуру Службы финансового мониторинга (СМФ).
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, целью Службы является осуществление единого регулирования и контроля над предотвращением легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.
СФМ является независимым в своей деятельности органом, руководствующимся Конституцией Азербайджана, международными партнерскими договорами, законами страны, указами и распоряжениями президента, решениями кабинета министров и прочими нормативно-правовыми документами.
Уставный фонд СФМ составляет 10 тыс. манатов. Имущество Службы будет формироваться из средств уставного фонда, прочего имущества, предоставленного учредителем и из госбюджета.
Деятельность Службы будет контролироваться президентом Азербайджана. СФМ должна будет представлять главе государства годовой отчет о своей деятельности.
Штат сотрудников Службы включает 55 единиц.
Управляющим органом СМФ является Совет правления, который состоит из председателя и двух заместителей, назначаемых президентом страны. Срок действия полномочий Совета правления - 5 лет.
Как сообщалось, президент Ильхам Алиев 25 мая 2018 года подписал указ о создании публичного юридического лица «Служба финансового мониторинга».
Н.Аббасова
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