Интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо - премьер Грузии

Возможное присоединение Тбилиси к НАТО не направлено против какой-либо страны, заявил в среду глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, комментируя слова президента России о том, что Москва негативно отреагирует на такое решение.
"Интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо. Грузия независимая страна и решения мы принимаем независимо", - заявил М.Бахтадзе на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
В ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе представители стран - членов альянса отметили, что у Грузии есть все инструменты для достижения конечной цели - стать членом альянса, добавил глава грузинского правительства.
"Окончательное решение о вступлении Грузии в НАТО будет достигнуто за счет консенсуса", - отметил премьер Грузии, слова которого приводит грузинский Первый канал.
В Тбилиси понимают, что этот путь полон вызовов, но, как и раньше, Грузия и сейчас готова осуществить все необходимые реформы, добавил он.
"Уверен, что новую волну реформ мы доведем до конца", - подчеркнул М.Бахтадзе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс", что Москва отрицательно относится к идее присоединения Украины или Грузии к НАТО. "Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал президент РФ.
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