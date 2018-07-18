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Регион 18.07.2018 20:53

Интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо - премьер Грузии

Возможное присоединение Тбилиси к НАТО не направлено против какой-либо страны, заявил в среду глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе, комментируя слова президента России о том, что Москва негативно отреагирует на такое решение.

"Интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо. Грузия независимая страна и решения мы принимаем независимо", - заявил М.Бахтадзе на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

В ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе представители стран - членов альянса отметили, что у Грузии есть все инструменты для достижения конечной цели - стать членом альянса, добавил глава грузинского правительства.

"Окончательное решение о вступлении Грузии в НАТО будет достигнуто за счет консенсуса", - отметил премьер Грузии, слова которого приводит грузинский Первый канал.

В Тбилиси понимают, что этот путь полон вызовов, но, как и раньше, Грузия и сейчас готова осуществить все необходимые реформы, добавил он.

"Уверен, что новую волну реформ мы доведем до конца", - подчеркнул М.Бахтадзе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс", что Москва отрицательно относится к идее присоединения Украины или Грузии к НАТО. "Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал президент РФ.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]