Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он проводит самую жесткую по сравнению со своими предшественниками политику в отношении России.

"Не было президента более жесткого по отношению к России, чем я", - сказал Д.Трамп журналистам в среду.

По его словам, российскому президенту, хорошо об этом известно, и В.Путин "не доволен этим".

"Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо, безусловно, намного лучше, чем СМИ. Он понимает это, и он не доволен этим, и он не должен быть доволен этим", - отметил американский лидер.