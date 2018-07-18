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Дальнее зарубежье 18.07.2018 20:54

Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он проводит самую жесткую по сравнению со своими предшественниками политику в отношении России.

"Не было президента более жесткого по отношению к России, чем я", - сказал Д.Трамп журналистам в среду.

По его словам, российскому президенту, хорошо об этом известно, и В.Путин "не доволен этим".

"Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо, безусловно, намного лучше, чем СМИ. Он понимает это, и он не доволен этим, и он не должен быть доволен этим", - отметил американский лидер.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]