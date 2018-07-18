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ТЭК 18.07.2018 20:55

ОПЕК обсуждает с юристами возможности защиты на случай изменения законов США

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждает с юридическими фирмами стратегию защиты на тот случай, если США изменят законодательство и откроют возможность возбуждения антимонопольных исков в отношении нефтяного картеля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, юристы ОПЕК в ближайшие дни проведут консультации с рядом юрфирм, включая White & Case LLP. Организации нужны рекомендации о том, как работать в случае принятия законопроекта. Представители White & Case пока не подтвердили эту информацию.

Четыре сенатора, включая Чарльза Грассли, этой неделе представили в верхней палате свою версию законопроекта, нацеленного на запрет нефтедобывающих и экспортирующих картелей в США. Он является поправкой к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера. Палата представителей рассматривает аналогичный документ ("No Oil Producing and Exporting Cartels" Act, NOPEC) с мая.

Конгресс США обсуждает подобные инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Президенты Джордж Буш-младший и Барак Обама обещали законодателям, что прибегнут к праву вето, чтобы не допустить принятия таких мер. Однако Дональд Трамп является сторонником ограничения возможностей ОПЕК.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.

С начала года нефть подорожала более чем на 10%, а цены на бензин в США близки к максимуму с 2014 года. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс рост цен на бензин является политически чувствительным вопросом. Д.Трамп начиная с апреля неоднократно обвинял ОПЕК в стремлении подтолкнуть стоимость нефти вверх.

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Тэги: США, ОПЕК, ЮРФИРМЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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