Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 26° 35° 21 Июл 25° 34° 22 Июл 24° 32°

Регион 18.07.2018 21:10

Столтенберг считает, что вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы Грузии "отвечают высоким стандартам НАТО и могут принимать участие в учениях, миссиях и операциях альянса".

Й.Столтенберг сделал это заявление в среду на совместной с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции в Брюсселе. Заявление генсека НАТО цитируют грузинские телеканалы.

По словам Й.Столтенберга, тот факт, что грузинские военнослужащие включены в силы быстрого реагирования НАТО, подтверждает это.

Генсек НАТО отметил вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и выразил благодарность грузинскому правительству за участие в этой миссии.

"Грузия на протяжении многих лет является одним из крупнейших контрибуторов миссии НАТО в Афганистане", - сказал Й.Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ГРУЗИЯ


Похожие новости


Лидеры стран НАТО на саммите в июле выразят поддержку Грузии и пригласят Македонию на переговоры о вступлении в альянс - Столтенберг Столтенберг считает, что диалог с Россией необходим Столтенберг примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, где будут обсуждаться гибридные угрозы Дальнейшее присутствие НАТО в Афганистане подтолкнет талибов к миру - Столтенберг Столтенберг не сомневается в успешности июльского саммита НАТО с участием Трампа На июльском саммите НАТО может быть согласован вопрос о начале переговоров о вступлении Македонии в альянс - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]