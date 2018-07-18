Столтенберг считает, что вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы Грузии "отвечают высоким стандартам НАТО и могут принимать участие в учениях, миссиях и операциях альянса".

Й.Столтенберг сделал это заявление в среду на совместной с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции в Брюсселе. Заявление генсека НАТО цитируют грузинские телеканалы.

По словам Й.Столтенберга, тот факт, что грузинские военнослужащие включены в силы быстрого реагирования НАТО, подтверждает это.

Генсек НАТО отметил вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и выразил благодарность грузинскому правительству за участие в этой миссии.

"Грузия на протяжении многих лет является одним из крупнейших контрибуторов миссии НАТО в Афганистане", - сказал Й.Столтенберг.