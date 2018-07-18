Хьюстон может получить собственный фьючерс на нефть на фоне бума нефтяного экспорта в США

Активный рост экспорта нефти из США может привести к созданию нового фьючерсного контракта на нефть с физической поставкой в Хьюстон - центр американской нефтяной отрасли, пишет The Wall Street Journal.
Такой контракт планирует биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE), чтобы предоставить трейдерам прямой доступ к хьюстонской нефти и ценам на нее. На лондонской бирже ICE Futures проходят торги Brent - важнейшей по значимости эталонной маркой нефти.
ICE может запустить новый фьючерс до конца III квартала, при условии, что регуляторы не будут затягивать процесс согласования.
Десятилетиями главным индикатором нефтяных цен в США был терминал Кушинг в штате Оклахома: там сходятся несколько крупных трубопроводов и там же расположено огромное нефтехранилище, где компании держат физические объемы нефти, торгуемой на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).
Однако США, возобновив экспорт нефти в 2015 году после 40 лет перерыва, быстро наращивают поставки за рубеж, поэтому, по мнению ряда аналитиков, основным местом определения цен вскоре станет побережье Мексиканского залива.
"Хьюстон стал главным торговым центром. Он лучше отражает экономические параметры мест, где американская нефть, идущая на экспорт, достигает побережья", - заявил вице-президент ICE по нефтяным рынкам Джефф Барбуто.
В июне США экспортировали рекордные 3 млн баррелей нефти в сутки, в июле показатель держится выше 2 млн баррелей в сутки.
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