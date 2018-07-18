Премьер Грузии рассчитывает, что процесс вступления страны в НАТО будет ускорен

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил о готовности продолжить реформы, чтобы ускорить процесс вступления Грузии в Североатлантический альянс, сообщает в среду пресс-служба премьер-министра.
"Мамука Бахтадзе четко зафиксировал готовность правительства Грузии продолжить всеобъемлющие реформы и политический диалог с альянсом, чтобы максимально был ускорен процесс вступления страны в НАТО", - говорится в сообщении.
На встрече Й.Столтенберг в очередной раз отметил твердую поддержку альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии.
"НАТО едино в поддержке безопасности и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - сказал он.
"Мы призываем Россию вывести свои войска из Грузии", - подчеркнул генсек НАТО.
Как сообщают грузинские СМИ, на совместной пресс-конференции после встречи Й.Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает стремление Грузии к евроатлантической интеграции.
Генсек напомнил, что в ходе недавнего саммита в Брюсселе 29 стран - членов альянса еще раз подтвердили позицию, что Грузия обязательно станет членом НАТО.
Й.Столтенберг также заявил о готовности альянса продолжить работать с Грузией, чтобы помочь ей подготовиться к будущему членству в НАТО.
"Грузия достигла впечатляющего прогресса в реформах, включая направления экономического развития, создание более эффективных институтов безопасности и обороны и модернизацию вооруженных сил. Важно, чтобы эти усилия продолжились", - отметил генсек Североатлантического альянса.
Президент Италии удостоен ордена «Гейдара Алиева»
Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком
Главы МИД Азербайджана и Италии обсуждают сотрудничество в сферах энергетики и транспорта
Хьюстон может получить собственный фьючерс на нефть на фоне бума нефтяного экспорта в США
Рост мирового ВВП может снизиться на 0,5 п.п. в 2020г из-за торговых споров и их последствий - МВФ
ОПЕК обсуждает с юристами возможности защиты на случай изменения законов США
Театр Эйфмана в 2019 году представит премьеру балета "Эффект Пигмалиона"
Более 50 детей отравились в вагоне-ресторане поезда, следовавшего из Москвы в Кисловодск
На ЧМ-2018 приехали около 3 млн иностранцев, более чем у 800 тыс. из них был паспорт болельщика
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
Участники проекта "Летняя школа" ознакомились с деятельностью "AccessBank"а
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений