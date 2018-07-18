Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 26° 35° 21 Июл 25° 34° 22 Июл 24° 32°

Регион 18.07.2018 21:56

Премьер Грузии рассчитывает, что процесс вступления страны в НАТО будет ускорен

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил о готовности продолжить реформы, чтобы ускорить процесс вступления Грузии в Североатлантический альянс, сообщает в среду пресс-служба премьер-министра.

"Мамука Бахтадзе четко зафиксировал готовность правительства Грузии продолжить всеобъемлющие реформы и политический диалог с альянсом, чтобы максимально был ускорен процесс вступления страны в НАТО", - говорится в сообщении.

На встрече Й.Столтенберг в очередной раз отметил твердую поддержку альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"НАТО едино в поддержке безопасности и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ", - сказал он.

"Мы призываем Россию вывести свои войска из Грузии", - подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщают грузинские СМИ, на совместной пресс-конференции после встречи Й.Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает стремление Грузии к евроатлантической интеграции.

Генсек напомнил, что в ходе недавнего саммита в Брюсселе 29 стран - членов альянса еще раз подтвердили позицию, что Грузия обязательно станет членом НАТО.

Й.Столтенберг также заявил о готовности альянса продолжить работать с Грузией, чтобы помочь ей подготовиться к будущему членству в НАТО.

"Грузия достигла впечатляющего прогресса в реформах, включая направления экономического развития, создание более эффективных институтов безопасности и обороны и модернизацию вооруженных сил. Важно, чтобы эти усилия продолжились", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


Интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо - премьер Грузии Кандидат в премьеры Грузии назвал пять принципов работы будущего правительства Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии Отставку Квирикашвили президент Грузии назвал "маскарадом" Премьер Грузии подал в отставку Премьер Грузии отверг ультиматум об увольнении министра юстиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]