Президент Ирака распустил парламент страны

Президент Ирака Фуад Масум подписал в среду указ об отставке всех 328-ми членов Национальной ассамблеи (парламента), передает Анатолийское агентство новостей.
Согласно указу президента, отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов.
Согласно конституции Ирака, мандат нынешнего парламента истек 30 июня.
Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.
В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.
Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.
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