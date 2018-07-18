Президент Италии удостоен ордена «Гейдара Алиева»

Президент Италии Серджо Маттарелла награжден орденом «Гейдара Алиева», сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
«С.Маттарелла удостоен ордена «Гейдара Алиева» за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества связей между Азербайджаном и Италией», - отмечается в тексте документа.
Другим распоряжением И.Алиева Лаура Маттарелла удостоена ордена «Шохрат» за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Италией.
Кроме того, президент Алиев подписал распоряжение о награждении итальянского министра иностранных дел и международного сотрудничества Энцо Моаверо Миланези орденом «Достлуг» за "большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Италией".
Н.Аббасова
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