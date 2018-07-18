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Внешняя политика 18.07.2018 22:13

Президент Италии удостоен ордена «Гейдара Алиева»

Президент Италии Серджо Маттарелла награжден орденом «Гейдара Алиева», сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.

«С.Маттарелла удостоен ордена «Гейдара Алиева» за особые заслуги в развитии дружеских связей и сотрудничества связей между Азербайджаном и Италией», - отмечается в тексте документа.

Другим распоряжением И.Алиева Лаура Маттарелла удостоена ордена «Шохрат» за заслуги в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и Италией.

Кроме того, президент Алиев подписал распоряжение о награждении итальянского министра иностранных дел и международного сотрудничества Энцо Моаверо Миланези орденом «Достлуг» за "большие заслуги в укреплении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Италией".

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]