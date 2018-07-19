Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2228 TRY   0.3533

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.76 Brent   72.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 25° 34° 21 Июл 24° 32° 22 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 19.07.2018 15:26

Последующие саммиты РФ-США будут готовиться системно, с учетом мнений экспертов - Косачев

Следующие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут готовиться на системной основе в отличие от саммита в Хельсинки, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Еще более важно, что есть общая готовность, чтобы вновь запускать диалоговые механизмы между саммитами на уровне экспертов. Это означает, что последующие саммиты - а я уверен, что они должны организовываться на регулярной основе - будут уже готовиться системно, с учетом мнений экспертов", - сказал он журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САММИТЫ, ПОДГОТОВКА


Похожие новости


Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я Сенатор США представил законопроект с санкциями к Nord Stream 2 Трамп заявил, что обсуждение вопросов с Россией может сохранить миллионы жизней Трамп назвал тет-а-тет с Путиным "хорошим началом для всех" Путин предлагает Трампу обсудить двусторонние отношения и "болевые точки" в мире Путин и Трамп по итогам саммита в Хельсинки выступят с устными заявлениями - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]