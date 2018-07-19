Последующие саммиты РФ-США будут готовиться системно, с учетом мнений экспертов - Косачев

Следующие встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут готовиться на системной основе в отличие от саммита в Хельсинки, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Еще более важно, что есть общая готовность, чтобы вновь запускать диалоговые механизмы между саммитами на уровне экспертов. Это означает, что последующие саммиты - а я уверен, что они должны организовываться на регулярной основе - будут уже готовиться системно, с учетом мнений экспертов", - сказал он журналистам.