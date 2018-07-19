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Дальнее зарубежье 19.07.2018 15:42

Посол РФ в Великобритании заявил об отсутствии у Лондона фактов, доказывающих виновность России в деле Скрипалей

Лондон не располагает доказательствами того, что Россия виновна в отравлении Скрипалей, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У следствия нет никаких фактов, а ведь Россию обвинили на следующий день", -сказал А.Яковенко в четверг журналистам.

Он напомнил высказывание советника по национальной безопасности Великобритании, который заявил о том, что у Лондона пока нет никаких подозреваемых по "делу Скрипалей".

Британская полиция считает, что ей удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщила в четверг газета Sun.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул: "Безусловно, они русские".

С.Скрипаль и его дочь отравились в Солсбери 4 марта текущего года, Лондон возложил ответственность за отравление на Россию.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, СКРИПАЛИ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]