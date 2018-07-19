Посол РФ в Великобритании заявил об отсутствии у Лондона фактов, доказывающих виновность России в деле Скрипалей

Лондон не располагает доказательствами того, что Россия виновна в отравлении Скрипалей, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У следствия нет никаких фактов, а ведь Россию обвинили на следующий день", -сказал А.Яковенко в четверг журналистам.

Он напомнил высказывание советника по национальной безопасности Великобритании, который заявил о том, что у Лондона пока нет никаких подозреваемых по "делу Скрипалей".

Британская полиция считает, что ей удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщила в четверг газета Sun.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.

Он подчеркнул: "Безусловно, они русские".

С.Скрипаль и его дочь отравились в Солсбери 4 марта текущего года, Лондон возложил ответственность за отравление на Россию.