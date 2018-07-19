Во Франции расследуют дело помощника Макрона, подозреваемого в избиении демонстранта

Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении помощника президента страны Эмманюэля Макрона - Александра Беналла, сообщают в четверг французские СМИ.

Помощника французского лидера подозревают в избиении молодого человека в Париже в ходе майской демонстрации этого года.

А.Беналла в ходе предвыборной кампании Э.Макрона возглавлял его команду по обеспечению безопасности, затем он перешел на работу в Елисейский дворец.

После того, как в мае история с избиением демонстранта получила огласку, помощник был отстранен от занимаемой должности, хотя официального подтверждения о том, что нападавшим был именно А.Беналла, не было.

Однако, по информации газеты "Монд", спустя всего две недели после увольнения он вновь вернулся в Елисейский дворец и стал заниматься "административными делами".

Накануне "Монд" опубликовала на сайте статью вместе с видеозаписью произошедшего в мае инцидента. Газета утверждает, что "близкий советник президента Республики Александр Беналла, одетый в каску стража правопорядка, хотя он не являлся сотрудником полиции, завязывает потасовку с молодым человеком в ходе демонстрации в Париже".

В свою очередь телеканал БФМ-ТВ отмечает, что А.Беналла также был задействован в обеспечении безопасности сборной Франции по футболу в понедельник, когда игроки прибыли в Париж из России после победы на чемпионате мира - 2018.