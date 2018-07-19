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Социум 19.07.2018 16:10

Болельщики унесли из бесплатных поездов одеял и подстаканников на 1 млн рублей - РЖД

Болельщики, которые в дни футбольного чемпионата мира воспользовались бесплатными поездами, нанесли железной дороге ущерб на миллион рублей, заявил начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Павел Бурцев.

"То, что какую-то "сувенирную" продукцию они (болельщики - ИФ) себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются. Но учитывая, что у нас компания с серьёзным подходом, все должно учитываться. Мы действительно такой учёт провели в рамках деятельности "Федеральной пассажирской компании". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей", - сказал П.Бурцев на пресс-конференции в Москве в четверг.

"Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьёзный урон. Будем замещать", - подчеркнул он.

П.Бурцев пояснил, что речь идёт о подстаканниках, одеялах и т.п.

"Даже наши простыни... мы наблюдали по телевизору, на которых были плакаты сделаны. Это именно в тех поездах, где мы осуществляли бесплатные перевозки", - добавил П.Бурцев.

"Здесь во многом, скажем так, по белью, которое выдавалась бесплатно в рамках бесплатной перевозки, забиралось - это мы воспринимали как некая ментальность того, что люди считают, что это, если выдано в составе поездки, то это им и принадлежит. Мы не исходили ни из как

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Тэги: РОССИЯ, БОЛЕЛЬЩИКИ, ПОЕЗДА, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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