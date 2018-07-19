МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Лаосе, Вьетнаме и Таиланде

Тропический шторм "Сон-Тин" пройдет по северным районам Лаоса, Вьетнама и Таиланда, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).
"Тропический шторм "Сон-Тин" пройдет по северным районам Лаоса, Вьетнама и Таиланда. До 21 июля прогнозируются сильный ветер, проливные дожди, возможны также наводнения и сходы оползней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.
По данным местных СМИ, скорость шторма достигает 70 километров в час, метеорологические службы стран запретили судам выходить в море и рекомендовали жителям не покидать дома, поскольку ожидается сильный ливень и гроза. В центральных районах Вьетнама прогнозируются наводнения. Ранее шторм прошел через остров Хайнань в Китае. О пострадавших и погибших информации нет.
Как пишет портал VN Express, "Сон Тин" стал третьим сильным штормом, образовавшимся в 2018 году в Восточно-Вьетнамском море. Годом ранее Вьетнам пережил рекордных 16 штормов. Самым мощным из них оказался "Дамри".
Циклон "Сон-Тин" сформировался чуть севернее острова Лусон на Филиппинах.
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