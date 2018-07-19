Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2228 TRY   0.3533

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.76 Brent   72.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 25° 34° 21 Июл 24° 32° 22 Июл 24° 32°

Экология 19.07.2018 16:18

МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Лаосе, Вьетнаме и Таиланде

Тропический шторм "Сон-Тин" пройдет по северным районам Лаоса, Вьетнама и Таиланда, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Тропический шторм "Сон-Тин" пройдет по северным районам Лаоса, Вьетнама и Таиланда. До 21 июля прогнозируются сильный ветер, проливные дожди, возможны также наводнения и сходы оползней", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

По данным местных СМИ, скорость шторма достигает 70 километров в час, метеорологические службы стран запретили судам выходить в море и рекомендовали жителям не покидать дома, поскольку ожидается сильный ливень и гроза. В центральных районах Вьетнама прогнозируются наводнения. Ранее шторм прошел через остров Хайнань в Китае. О пострадавших и погибших информации нет.

Как пишет портал VN Express, "Сон Тин" стал третьим сильным штормом, образовавшимся в 2018 году в Восточно-Вьетнамском море. Годом ранее Вьетнам пережил рекордных 16 штормов. Самым мощным из них оказался "Дамри".

Циклон "Сон-Тин" сформировался чуть севернее острова Лусон на Филиппинах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТАИЛАНД, ШТОРМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Лайнер авиакомпании "Азур эйр" на пути из Паттайи в Хабаровск совершил незапланированную посадку в Бангкоке, так как пассажиру стало плохо Путин называет теракт в Бангкоке циничным преступлением, не имеющим оправданий Медведев посетит Вьетнам и Таиланд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]