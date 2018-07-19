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Дальнее зарубежье 19.07.2018 16:50

Советник Трампа винит Китай в затягивании торговых переговоров, Пекин называет обвинения ложными

Официальный Пекин назвал ложными обвинения в затягивании переговоров в США, направленных на смягчение торговой конфронтации между двумя странами.

Главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в задержках и сбоях. Министерство иностранных дел КНР в ходе пресс-брифинга в четверг жестко отреагировало на эти заявления, сообщает агентство "Синьхуа".

"Насколько нам известно, председатель Си на данный момент не хочет идти на сделку. Не думаю, что на данный момент у председателя Си есть намерения довести обсуждения до конца", - сказал Л.Кадлоу на конференции CNBC Institutional Investor Delivering Alpha в Нью-Йорке.

По его словам, торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином застопорились, поскольку Китай "никак, ни на базисный пункт не отреагировал на нашу просьбу сделать что-нибудь по поводу хищения интеллектуальной собственности и принудительного изъятия наших технологий".

Вместе с тем Л.Кадлоу подчеркнул, что Вашингтон и Пекин поддерживают хорошие отношения и продолжают совместную работу в других сферах, в том числе по вопросу КНДР.

"Некоторые американские чиновники перед всем миром переворачивают факты с ног на голову и выносят ложные обвинения", - сказала представитель китайского МИД Хуа Чуньин о выступлении Л.Кадлоу.

Министр финансов США Стивен Мнучин не планирует двусторонних встреч с представителями КНР в рамках заседаний G20 в Аргентине на этой неделе, заявили агентству Bloomberg в американском Минфине.

С 6 июля США ввели пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $34 млрд в год, вскоре последуют меры еще на $16 млрд. На прошлой неделе Д.Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином.

Д.Трамп ранее заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ДРЯЗГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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