Советник Трампа винит Китай в затягивании торговых переговоров, Пекин называет обвинения ложными

Официальный Пекин назвал ложными обвинения в затягивании переговоров в США, направленных на смягчение торговой конфронтации между двумя странами.
Главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу обвинил председателя КНР Си Цзиньпина в задержках и сбоях. Министерство иностранных дел КНР в ходе пресс-брифинга в четверг жестко отреагировало на эти заявления, сообщает агентство "Синьхуа".
"Насколько нам известно, председатель Си на данный момент не хочет идти на сделку. Не думаю, что на данный момент у председателя Си есть намерения довести обсуждения до конца", - сказал Л.Кадлоу на конференции CNBC Institutional Investor Delivering Alpha в Нью-Йорке.
По его словам, торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином застопорились, поскольку Китай "никак, ни на базисный пункт не отреагировал на нашу просьбу сделать что-нибудь по поводу хищения интеллектуальной собственности и принудительного изъятия наших технологий".
Вместе с тем Л.Кадлоу подчеркнул, что Вашингтон и Пекин поддерживают хорошие отношения и продолжают совместную работу в других сферах, в том числе по вопросу КНДР.
"Некоторые американские чиновники перед всем миром переворачивают факты с ног на голову и выносят ложные обвинения", - сказала представитель китайского МИД Хуа Чуньин о выступлении Л.Кадлоу.
Министр финансов США Стивен Мнучин не планирует двусторонних встреч с представителями КНР в рамках заседаний G20 в Аргентине на этой неделе, заявили агентству Bloomberg в американском Минфине.
С 6 июля США ввели пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $34 млрд в год, вскоре последуют меры еще на $16 млрд. На прошлой неделе Д.Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином.
Д.Трамп ранее заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Италии стал кавалером ордена «Гейдар Алиев»
Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком
Petrofac получил контракт на расширение крупнейшего газохранилища в Турции
Москва готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности, мяч на стороне США - спецпредставитель президента РФ
Азербайджан заинтересован в импорте из Италии оборудования для АПК и промышленности
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
В Азербайджане взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели в I полугодии к гибели свыше 60 человек - МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений