Трамп: фейковые СМИ мечтают о конфронтации США с РФ, способной привести к войне

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что систематически критикующие его американские СМИ хотели бы увидеть серьезную конфронтацию между Вашингтоном и Москвой.
"Фейковые СМИ очень хотят увидеть большую конфронтацию с Россией, способную привести к войне", - написал он в Twitter.
"Они (СМИ) с таким усердием и ненавистью пытаются бороться с тем фактом, что я, вероятно, выстрою хорошие отношения с Путиным" - добавил Д.Трамп.
Президент в другом "твите" в четверг также заявил, что число фейковых новостей о нем сильно выросло.
"СМИ, публикующие фейковые новости, сошли с ума! Они пишут сюжеты, не имеющие подтверждений и источников и не основанные на фактах. Многие из этих сюжетов про меня и хороших людей, меня окружающих, являются выдумкой", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
"Проблема в том, что если жаловаться на них (на СМИ - ИФ), это придает им больше публичности. Но все равно я буду жаловаться!" - добавил американский президент.
Он также поблагодарил лояльные к нему СМИ, в частности Fox News, за корректное, по его мнению, освещение темы расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.
Ранее в июле Д.Трамп жаловался на поднявшуюся волну критических сообщений в СМИ после его "оговорки" во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, когда он отвечал на вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
"Моя встреча с Путиным была большим успехом, но не была такой для фейковых СМИ", - ранее писал он тогда в Twitter.
С начала своего президентского срока в январе 2017 года Д.Трамп неоднократно критиковал ряд СМИ за фейковые - неподтвержденные - новости, цель которых, по его мнению, - подогревать в обществе сомнения вокруг таких тем, как, например, возможное вмешательство России в американские выборы.
В частности, во время пресс-конференции в ходе визита в Великобританию на прошлой неделе президент США отказался принимать вопросы от журналиста с телеканала "Си-Эн-Эн", назвав его "СМИ, распространяющим фейковые новости".
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