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Дальнее зарубежье 19.07.2018 17:02

Еврокомиссия призвала европейские страны усилить подготовку к последствиям Brexit

В Европейской комиссии в четверг призвали государства-члены Евросоюза активнее вести подготовку к возможным последствиям выхода Великобритании из ЕС.

"Сегодняшний документ призывает страны-члены и частные лица усилить подготовку и следовать требованию Евросовета по активизации готовности на любых уровнях и при любом сценарии (как в случае согласованного Брюсселем и Лондоном Brexit, так и на случай отсутствия договоренностей - ИФ)", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ЕК.

"30 марта Великобритания выйдет из состава ЕС и станет "третьей" страной. Это будет иметь последствия для граждан, бизнеса и властей как в Великобритании, так и в ЕС", - указывается в нем.

В ЕК подчеркивают, что при любом сценарии Brexit, выход Великобритании из ЕС создаст определенные трудности.

В документе также говорится, что в ситуации, когда "нет определенности" относительно того, будет ли к моменту Brexit действовать ратифицированное сторонами соглашение об условиях выхода Великобритании, подготовительные работы к последствиям Brexit должны проводиться и быть направлены на то, чтобы "обеспечить готовность институтов ЕС и государств-членов к выходу Лондона из ЕС".

"И даже если соглашение будет достигнуто, Великобритания после выхода больше не будет пользоваться такими же преимуществами, как другие члены ЕС", - подчеркивается в пресс-релизе.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]