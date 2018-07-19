Еврокомиссия призвала европейские страны усилить подготовку к последствиям Brexit

В Европейской комиссии в четверг призвали государства-члены Евросоюза активнее вести подготовку к возможным последствиям выхода Великобритании из ЕС.
"Сегодняшний документ призывает страны-члены и частные лица усилить подготовку и следовать требованию Евросовета по активизации готовности на любых уровнях и при любом сценарии (как в случае согласованного Брюсселем и Лондоном Brexit, так и на случай отсутствия договоренностей - ИФ)", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе ЕК.
"30 марта Великобритания выйдет из состава ЕС и станет "третьей" страной. Это будет иметь последствия для граждан, бизнеса и властей как в Великобритании, так и в ЕС", - указывается в нем.
В ЕК подчеркивают, что при любом сценарии Brexit, выход Великобритании из ЕС создаст определенные трудности.
В документе также говорится, что в ситуации, когда "нет определенности" относительно того, будет ли к моменту Brexit действовать ратифицированное сторонами соглашение об условиях выхода Великобритании, подготовительные работы к последствиям Brexit должны проводиться и быть направлены на то, чтобы "обеспечить готовность институтов ЕС и государств-членов к выходу Лондона из ЕС".
"И даже если соглашение будет достигнуто, Великобритания после выхода больше не будет пользоваться такими же преимуществами, как другие члены ЕС", - подчеркивается в пресс-релизе.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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