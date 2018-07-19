Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2228 TRY   0.3533

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.76 Brent   72.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 25° 34° 21 Июл 24° 32° 22 Июл 24° 32°

Туризм 19.07.2018 17:16

В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов

Спасатели в Грузии обнаружили местоположение двоих украинских туристов, пропавших два дня назад в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.

Как сообщили журналистам в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии, группа из восьми туристов с Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена.

Сообщается, что поиски велись два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить.

Между тем в службе отмечают, что в связи с плохими метеорологическими условиями и сложным рельефом спасателям пока не удается добраться до туристов.

"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Пока у нас нет информации о состоянии их здоровья", - заявили в службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ТУРИСТЫ, ПОИСКИ


Похожие новости


Готовится саммит Украина-Грузия-НАТО - глава МИД Украины Саакашвили представит свою программу развития Украины 3 июня в польском Перемышле Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным "Рустави-2" сообщает о тайных переговорах в Минске по вопросу экстрадиции Саакашвили в Грузию Саакашвили не является темой политического диалога Тбилиси и Киева - премьер Грузии США ждут от Украины справедливого процесса над Саакашвили - посол

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]