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Регион 19.07.2018 15:40

Назарбаев назвал работу правительства Казахстана "аморфной"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике работу правительства страны во главе с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

"Стоимость коммунальных услуг выросла в последнее время, медицинское обслуживание ухудшилось, обучение детей стало дорогое. Вот примерно такие вопросы ставятся в обществе. Для малого и среднего бизнеса мы в последнем законе (по дерегулированию бизнеса - ИФ) все сделали, но все равно объем малого и среднего бизнеса не растет. Понимаешь, аморфно работаем, аморфно, везде и всюду!", - заявил Н.Назарбаев, обращаясь к премьер-министру Б.Сагинтаеву.

Отрывок видеозаписи встречи Н.Назарбаева и Б.Сагинтаева размещен в четверг на странице пресс-службы главы государства в социальных сетях.

"Поэтому встает вопрос пересмотреть это все. Говорили на счет верховенства закона, сколько приняли законов, изменили законы, государственную службу порядок изменили, подбор изменили. А отношение госслужащих к простому человеку, к людям не меняется. Поэтому нам надо вместе думать, почему не делается", - сказал президент.

"Сейчас если по жилищному строительству, по пяти социальным инициативам тоже также пойдет, это совсем плохо будет", - добавил Н.Назарбаев.

Президент также указал премьеру на необходимость строительства сельских автодорог. "Мы строим дороги республиканского значения, а если между районами дорог нет, человек этого (улучшения качества дорог - ИФ) не чувствует", - заметил Н.Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]