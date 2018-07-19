Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике работу правительства страны во главе с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым.

"Стоимость коммунальных услуг выросла в последнее время, медицинское обслуживание ухудшилось, обучение детей стало дорогое. Вот примерно такие вопросы ставятся в обществе. Для малого и среднего бизнеса мы в последнем законе (по дерегулированию бизнеса - ИФ) все сделали, но все равно объем малого и среднего бизнеса не растет. Понимаешь, аморфно работаем, аморфно, везде и всюду!", - заявил Н.Назарбаев, обращаясь к премьер-министру Б.Сагинтаеву.

Отрывок видеозаписи встречи Н.Назарбаева и Б.Сагинтаева размещен в четверг на странице пресс-службы главы государства в социальных сетях.

"Поэтому встает вопрос пересмотреть это все. Говорили на счет верховенства закона, сколько приняли законов, изменили законы, государственную службу порядок изменили, подбор изменили. А отношение госслужащих к простому человеку, к людям не меняется. Поэтому нам надо вместе думать, почему не делается", - сказал президент.

"Сейчас если по жилищному строительству, по пяти социальным инициативам тоже также пойдет, это совсем плохо будет", - добавил Н.Назарбаев.

Президент также указал премьеру на необходимость строительства сельских автодорог. "Мы строим дороги республиканского значения, а если между районами дорог нет, человек этого (улучшения качества дорог - ИФ) не чувствует", - заметил Н.Назарбаев.