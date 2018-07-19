Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2228 TRY   0.3533

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.76 Brent   72.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 41° Завтра 25° 34° 21 Июл 24° 32° 22 Июл 24° 32°

Регион 19.07.2018 15:43

Меркель может нанести визит в Грузию в августе - СМИ

Канцлер Германии Ангела Маркель планирует посетить Тбилиси с визитом в следующем месяце, сообщает в четверг грузинский Первый канал.

Телеканал ссылается на свои источники, отмечая, что визит запланирован на вторую половину августа.

Между тем официального подтверждения предстоящего визита А.Меркель в Тбилиси пока нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВИЗИТ


Похожие новости


Грузинская желдорога и Deutsche Bahn разработали проект мультимодальных грузовых перевозок через Азербайджан Германия в 2018-2020гг выделит Грузии 318 млн евро на финансирование разных проектов Пожилой израильтянин-наркоторговец задержан в Грузии по запросу Германии Henkel открыла в Грузии завод клеевых стройматериалов за $8 млн В Тбилиси довольны ратификацией бундестагом соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом Евросоюз не желает конфронтации с Россией - глава МИД Германии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]