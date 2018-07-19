Меркель может нанести визит в Грузию в августе - СМИ

Канцлер Германии Ангела Маркель планирует посетить Тбилиси с визитом в следующем месяце, сообщает в четверг грузинский Первый канал.

Телеканал ссылается на свои источники, отмечая, что визит запланирован на вторую половину августа.

Между тем официального подтверждения предстоящего визита А.Меркель в Тбилиси пока нет.