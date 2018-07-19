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Макроэкономика 19.07.2018 17:30

Дефицит бюджета США превысит $1 трлн начиная со следующего года

Дефицит федерального бюджета США в каждом из следующих трех лет будет почти на $100 млрд выше предыдущих оценок, а в 2019 финансовом году, начинающемся 1 октября, превысит $1 трлн, свидетельствуют новые прогнозы администрации американского президента Дональда Трампа.

Как пишет The Wall Street Journal, пересмотренные оценки были направлены Белым домом в Конгресс еще на прошлой неделе, однако несколько дней на них никто не обращал внимание.

Увеличение дефицита связано с ростом госрасходов, согласованным ранее в этом году, и повышением ставок и, соответственно, процентных выплат.

Ранее Белый дом рассчитывал, что усиление экономического роста компенсирует снижение ставок налогообложения и в долгосрочной перспективе увеличит государственные доходы.

В феврале проект бюджета предполагал совокупный дефицит в размере $7,1 трлн за 10 лет. Теперь этот прогноз повышен на $926 млрд - до $8 трлн.

Президентская администрация "не дала ни единой рекомендации, как улучшить ситуацию с дефицитом", заявила президент негосударственной организации "Комитет в поддержку ответственного федерального бюджета" (CRFB) Майя Макгинис.

В 2019 фингоду дефицит составит почти $1,1 трлн (5,1% ВВП) по сравнению с $666 млрд (3,4% ВВП) в прошлом фингоду. Февральский прогноз на следующий год равнялся $984 млрд.

"В гигантских дефицитах нет ничего хорошего, а у нас будет в соотношении с ВВП 4-5% дефицита, что неплохо. Я видел и хуже", - заявил директор Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, главный советник президента по вопросам экономики.

В истории США после Второй мировой войны были лишь два периода, когда отрицательное сальдо бюджета превышало 5% ВВП: в 1983 году и в 2009-2012 годах. В обоих случаях такому дефициту предшествовали крайне тяжелые экономические условия, включая рецессию и высокую безработицы.

Сейчас же Белый дом ожидает стабильного роста экономики и снижения безработицы до 3,7% в 2019 году.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ, ПРОГНОЗ


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