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Регион 19.07.2018 15:51

Грузия многого добилась в развитии демократии и экономики, считает Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает успешным ход демократического развития Грузии за последние десять лет.

"На фоне десятой годовщины грузино-российской войны я хочу подчеркнуть, что Евросоюз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Очень важно отметить, что за эти десять лет Грузия многого добилась на пути демократического развития и строительства экономики", - сказал Д.Туск в четверг на совместном брифинге в Брюсселе с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе.

По его словам, Евросоюз продолжит поддержку Грузии и окажет помощь в мирном урегулировании конфликтов.

В свою очередь М.Бахтадзе отметил, что его первый международный визит в Брюссель "вполне логичен", так как Грузия стремится еще больше сблизиться с Евросоюзом.

"Евросоюз сегодня уже стал самым крупным для Грузии торговым партнером, а безвизовый режим со странами Евросоюза принес нашим гражданам большие блага", - сказал М.Бахтадзе.

Накануне М.Бахтадзе встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]