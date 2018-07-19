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Дальнее зарубежье 19.07.2018 17:44

Верховный суд Испании отозвал запрос об экстрадиции Пучдемона и других беглых каталонских сепаратистов

Судья верховного суда Испании Пабло Льярена отозвал запрос на экстрадицию каталонских политиков-сепаратистов, которых Испания обвиняет, среди прочего, в мятеже, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В частности отозван запрос на экстрадицию экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона.

СМИ указывают, что в Испании обвинения против К.Пучдемона остаются в силе, поэтому он не сможет вернуться туда и при этом оставаться на свободе.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ОРДЕР, ПУЧДЕМОН, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]