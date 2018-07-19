Верховный суд Испании отозвал запрос об экстрадиции Пучдемона и других беглых каталонских сепаратистов

Судья верховного суда Испании Пабло Льярена отозвал запрос на экстрадицию каталонских политиков-сепаратистов, которых Испания обвиняет, среди прочего, в мятеже, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
В частности отозван запрос на экстрадицию экс-главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона.
СМИ указывают, что в Испании обвинения против К.Пучдемона остаются в силе, поэтому он не сможет вернуться туда и при этом оставаться на свободе.
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