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Бизнес и законодательство 19.07.2018 16:25

Азербайджан должен воспользоваться выгодным географическим расположением для расширения транспортного потенциала – президент Италии

Итальянские компании за последние 10 лет реализовали в нефтяной промышленности Азербайджана проекты на сумму свыше 5 млрд евро, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

"За последние 10 лет вклад итальянских компаний и технологий в нефтяную промышленность Азербайджана превысил 5 млрд евро", - сказал С.Маттарелла в четверг в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

С.Маттарелла подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан является поставщиком №1 нефти в Италию. "Вместе с этим мы заинтересованы в сотрудничестве в ненефтяном секторе и готовы оказать Азербайджану содействие в диверсификации своей экономики", - отметил он.

По его словам, итальянские компании могут внести вклад и в развитие других отраслей Азербайджана, в частности, защиты окружающей среды, развития АПК, перерабатывающей промышленности, транспорта, логистики, строительства.

Президент добавил, что итальянские компании проявляют интерес в Азербайджане к проектам в сфере энергетики, защиты окружающей среды, развития промышленности. "Мы готовы поддержать предложения в этих направлениях, основанных на использовании опыта Италии", - подчеркнул он.

С.Маттарелла отметил, что Азербайджан занимает выгодное и стратегические географическое положение для развития транспорта и логистики. "Ваша страна должна долгосрочно воспользоваться данными возможностями. Поэтому мы вчера подписали меморандум о сотрудничестве между железнодорожными структурами двух стран, которое предусматривает развитие маршрутов, строительство вагонов и др. направления. Также имеются возможности для сотрудничества в сфере создания транспортной инфраструктуры", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЕГАЗ, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]