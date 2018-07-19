Азербайджан должен воспользоваться выгодным географическим расположением для расширения транспортного потенциала – президент Италии

Итальянские компании за последние 10 лет реализовали в нефтяной промышленности Азербайджана проекты на сумму свыше 5 млрд евро, заявил президент Италии Серджо Маттарелла.
"За последние 10 лет вклад итальянских компаний и технологий в нефтяную промышленность Азербайджана превысил 5 млрд евро", - сказал С.Маттарелла в четверг в Баку на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.
С.Маттарелла подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан является поставщиком №1 нефти в Италию. "Вместе с этим мы заинтересованы в сотрудничестве в ненефтяном секторе и готовы оказать Азербайджану содействие в диверсификации своей экономики", - отметил он.
По его словам, итальянские компании могут внести вклад и в развитие других отраслей Азербайджана, в частности, защиты окружающей среды, развития АПК, перерабатывающей промышленности, транспорта, логистики, строительства.
Президент добавил, что итальянские компании проявляют интерес в Азербайджане к проектам в сфере энергетики, защиты окружающей среды, развития промышленности. "Мы готовы поддержать предложения в этих направлениях, основанных на использовании опыта Италии", - подчеркнул он.
С.Маттарелла отметил, что Азербайджан занимает выгодное и стратегические географическое положение для развития транспорта и логистики. "Ваша страна должна долгосрочно воспользоваться данными возможностями. Поэтому мы вчера подписали меморандум о сотрудничестве между железнодорожными структурами двух стран, которое предусматривает развитие маршрутов, строительство вагонов и др. направления. Также имеются возможности для сотрудничества в сфере создания транспортной инфраструктуры", - добавил он.
А.Азизов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Италии стал кавалером ордена «Гейдар Алиев»
Глава Минобороны Азербайджана обсудил карабахское урегулирование с Каспшиком
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
В Азербайджане взрывы и происшествия природного и техногенного характера привели в I полугодии к гибели свыше 60 человек - МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Позиция нового правительства Италии, выступающего за отмену антироссийских санкций, приветствуется в Москве - посол
Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем
Верховный суд Испании отозвал запрос об экстрадиции Пучдемона и других беглых каталонских сепаратистов
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений