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СНГ 19.07.2018 17:55

Позиция нового правительства Италии, выступающего за отмену антироссийских санкций, приветствуется в Москве - посол

В Москве приветствуют позицию нового правительства Италии о необходимости отмены санкций в отношении РФ, заявил посол России с Италии Сергей Разов.

"Конечно, мы не можем это не приветствовать", - сказал С.Разов журналистам в Москве, комментируя позицию нового итальянского кабмина.

Он подчеркнул, что готовящийся визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию послужит укреплению двусторонних связей с этой страной.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИТАЛИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]