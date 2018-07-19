Позиция нового правительства Италии, выступающего за отмену антироссийских санкций, приветствуется в Москве - посол

В Москве приветствуют позицию нового правительства Италии о необходимости отмены санкций в отношении РФ, заявил посол России с Италии Сергей Разов.

"Конечно, мы не можем это не приветствовать", - сказал С.Разов журналистам в Москве, комментируя позицию нового итальянского кабмина.

Он подчеркнул, что готовящийся визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию послужит укреплению двусторонних связей с этой страной.