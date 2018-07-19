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Бизнес и законодательство 19.07.2018 17:07

Госнефтефонд Азербайджана в I полугодии приобрел 2,8 т золота

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2018 года приобрел 2 тонны 799,31 кг (90 тыс. тройских унций) золота, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В январе-июне ГНФАР приобрел 2799,31 кг золота (90 тыс. тройских унций) у банков, являющихся маркет-мейкерами Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA). Таким образом, золотые запасы ГНФАР по состоянию на 30 июня 2018 года составляют 32974,21 кг (1 млн 60 тыс. 145,51 тройских уний)», - отметили в ГНФАР.

По данным фонда, суммарные инвестиции фонда в покупку золота по состоянию на 30 июня 2018 года составили $1 млрд 326,5 млн.

Как сообщалось ранее, ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ЗОЛОТО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]