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ТЭК 19.07.2018 18:21

Petrofac получил контракт на расширение крупнейшего газохранилища в Турции

Британская компания Petrofac через СП с Turkish Standards Institution (TSE) заключила трехлетний контракт на управление проектом (Project Management Consultancy, PMC) третьей фазы расширения подземного хранилища газа North Marmara турецкой компании Botas, сообщил Petrofac.

На СП Petrofac и TSE возложена ответственность за основной объем работ по проекту, включая детальное проектирование, инжиниринг, закупки, строительство, бурение скважин и ввод в эксплуатацию.

Kuzey Marmara and Degirmenkoy (Silivri) - первое и крупнейшее подземное хранилище газа в республике, расположено примерно в 60 км к западу от Стамбула в море в 3 км от берега. Обслуживается пробуренными с суши наклонно-направленными скважинами. Работает с 2007 года. Запланировано увеличение его мощности с нынешних 2,8 млрд куб. м до 4,6 млрд куб. м активного газа.

Правительство Турции поставило себе задачу к 2023 году довести мощности хранения до 20% от национального потребления.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ХРАНЕНИЕ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]