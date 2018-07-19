Petrofac получил контракт на расширение крупнейшего газохранилища в Турции

Британская компания Petrofac через СП с Turkish Standards Institution (TSE) заключила трехлетний контракт на управление проектом (Project Management Consultancy, PMC) третьей фазы расширения подземного хранилища газа North Marmara турецкой компании Botas, сообщил Petrofac.
На СП Petrofac и TSE возложена ответственность за основной объем работ по проекту, включая детальное проектирование, инжиниринг, закупки, строительство, бурение скважин и ввод в эксплуатацию.
Kuzey Marmara and Degirmenkoy (Silivri) - первое и крупнейшее подземное хранилище газа в республике, расположено примерно в 60 км к западу от Стамбула в море в 3 км от берега. Обслуживается пробуренными с суши наклонно-направленными скважинами. Работает с 2007 года. Запланировано увеличение его мощности с нынешних 2,8 млрд куб. м до 4,6 млрд куб. м активного газа.
Правительство Турции поставило себе задачу к 2023 году довести мощности хранения до 20% от национального потребления.
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