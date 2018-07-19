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ТЭК 19.07.2018 17:24

Саудовская Аравия в мае снизила экспорт нефти, повысила добычу - JODI

Саудовская Аравия в мае сократила экспорт нефти на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом увеличив добычу на 1,6%, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта уменьшился до 6,984 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,312 млн б/с в апреле. При этом показатель поднялся на 0,9% относительно мая 2017 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце поднялась до 10,03 млн б/с с 9,868 млн б/с в апреле, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель увеличился на 1,5% (с 9,88 млн б/с).

Ирак в мае повысил экспорт нефти на 4,6% относительно апреля - до 3,803 млн б/с. При этом к маю 2017 года сокращение составило 0,4%. Добыча в стране не менялась по итогам пятого месяца подряд - 4,36 млн б/с, по сравнению с маем прошлого года она уменьшилась на 4,5%.

Майские данные по Ирану в базе JODI отсутствуют.

Производство нефти в Венесуэле в мае составило 1,533 млн б/с по сравнению с 1,505 млн б/с в предыдущем месяце. Год назад показатель составлял 2,09 млн б/с.

В Нигерии добыча увеличилась до 1,832 млн б/с против 1,965 млн б/с в апреле. При этом экспорт снизился до 1,621 млн б/с с 1,794 млн б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, в мае США увеличили добычу нефти до 10,749 млн б/с по сравнению с 10,467 млн б/с в предшествующем месяце. При этом в годовом выражении показатель подскочил на 17,1% с 9,177 млн б/с.

Экспорт американской нефти повысился до 2,035 млн б/с против 1,756 млн б/с в апреле и 1,023 млн б/с год назад.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]