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19.07.2018 17:29

Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»

ü Выгодный кредит отБанк Республика для студентов,обучающихся на платной основе

ü Кредиты без поручителя для студентов от Банк Республика

ü Новый кредит на «Оплату учебы» от Банк Республика

Банк Республика, придающий большое значение образованию молодёжи своими реализуемыми социальными проектами, перед началом нового учебного года предлагает новый кредитный продукт «Кредит на оплату учебы». Новый кредитный продукт Банка окажет поддержку студентам, обучающимся на платной основе.

Кредит может быть выделен для оплаты обучения как в вузах, так и в средних специальных учебных заведениях. Таким образом, предлагаемым кредитом могут воспользоваться не только студенты высших учебных заведений, но и те кто обучаются в профессиональных училищах, колледжах и т.п.

Годовая процентная ставка кредита 20%. Максимальная сумма кредита составляет 10 000 манат со сроком до 36 месяцев. Кредитная сумма до 3000 манат может быть выдана и без поручителей.

Согласно условиям нового продукта, обратиться для получения кредита может лично сам студент или его близкие родственники.

Более подробную информацию можно получить на https://www.bankrespublika.az/content/az/221, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]