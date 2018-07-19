Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем

Президент США Дональд Трамп в четверг написал в "Твиттере" об огромном успехе саммита в Хельсинки, указав на желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным вновь.

"Саммит с Россией имел огромный успех, если не считать настоящих врагов народа - фейковых СМИ. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, чтобы мы смогли начать выполнение ряда обсужденных проблем, в том числе борьбы с терроризмом, обеспечения безопасности Израиля, проблемы ядерного распространения, кибератак, торговли, Украины, мира на Ближнем Востоке, Северной Кореи и многого другого", - написал он.

В понедельник в Хельсинки прошла встреча В.Путина и Д.Трампа. Российский президент по итогам саммита заявил, что встреча была содержательной и полезной. Д.Трамп назвал открытым и продуктивным диалог с лидером РФ и выразил надежду, что этот диалог приведет к миру и стабильности.

После саммита Д.Трампа критиковали в США за излишне мягкую позицию по якобы вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году, с критикой в адрес президента выступили и члены республиканской партии.

После критики Д.Трамп упомянул, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с В.Путиным он говорил о вмешательстве РФ в американские выборы.

Президент уточнил, что, по его мнению, никто иной, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

Затем в "Твиттере" Д.Трамп назвал встречу с российским президентом очень успешной.

"Моя встреча с Путиным была большим успехом, но не была такой для фейковых СМИ", - написал он.