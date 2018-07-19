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Дальнее зарубежье 19.07.2018 18:35

США и Россия вместе могут решить все проблемы - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США и Россия в случае сотрудничества способны урегулировать все проблемы, невзирая на их сложность.

"Существует много ответов (на проблемные вопросы - ИФ) - одни легкие, другие простые (...) но все их можно решить!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

При этом Д.Трамп перечислил такие проблемы как противодействие терроризму, обеспечение безопасности Израиля, нераспространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, Украина, КНДР, ближневосточное урегулирование.

В понедельник в Хельсинки состоялся саммит РФ-США.

После саммита Д.Трампа критиковали в США за излишне мягкую позицию по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году. С критикой в адрес президента выступили и члены Республиканской партии.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]