США и Россия вместе могут решить все проблемы - Трамп

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США и Россия в случае сотрудничества способны урегулировать все проблемы, невзирая на их сложность.

"Существует много ответов (на проблемные вопросы - ИФ) - одни легкие, другие простые (...) но все их можно решить!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

При этом Д.Трамп перечислил такие проблемы как противодействие терроризму, обеспечение безопасности Израиля, нераспространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, Украина, КНДР, ближневосточное урегулирование.

В понедельник в Хельсинки состоялся саммит РФ-США.

После саммита Д.Трампа критиковали в США за излишне мягкую позицию по якобы имевшему место вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году. С критикой в адрес президента выступили и члены Республиканской партии.