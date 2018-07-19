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Бизнес и законодательство 19.07.2018 17:57

Азербайджан заинтересован в импорте из Италии оборудования для АПК и промышленности

Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Италией в экономической сфере и предлагает Риму наладить поставки промышленного и сельскохозяйственного оборудования.

Министр экономики Шахин Мустафаев в четверг обсудил возможности расширения сотрудничества с Италией в экономической сфере с министром экономического развития этой страны Микеле Джерачи, отмечается в сообщении Минэкономики.

Ш.Мустафаев заявил, что Азербайджан и Италия обладают большим потенциалом для расширения экономических взаимоотношений, в частности, в сферах энергетики, АПК, промышленности, торговли, инвестиций, транспорта и экологии.

«Азербайджан заинтересован в реализации этого потенциала. Кроме того, ряд действующих в стране предприятий используют итальянские технологии. Италия могла бы поставлять в Азербайджан еще и оборудование для сельского хозяйства и промышленности», - отметил Ш.Мустафаев, слова которого приводятся в сообщении.

Министр сообщил, что суммарные инвестиции итальянских компаний в экономику Азербайджана превысили $530 млн, азербайджанские инвестиции в экономику Италии составили $135 млн.

Ш.Мустафаев также подчеркнул, что итальянские компании могли бы воспользоваться возможностями железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Бакинского международного морского торгового порта, а также могли бы осуществлять деятельность на территории Зоны свободной торговли, создаваемой в порту Алят.

«По итогам встречи стороны договорились подготовить предложения по развитию сотрудничества в конкретных отраслях экономики», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ИТАЛИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]