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СНГ 19.07.2018 18:51

MasterCard планирует в 2019г внедрить в РФ технологию оплаты по подмигиванию

Компания MasterCard в 2019 году собирается массово внедрить в России технологию selfie pay, которая позволит оплачивать покупки с помощью подмигивания в видеокамеру телефона, сообщил вице-президент MasterCard Михаил Федосеев на конференции в четверг в Москве.

По словам М.Федосеева, новая функция будет доступна в любых приложениях, с помощью которых можно совершать покупки или другие финансовые операции. Чтобы начать пользоваться новой опцией, владельцам карты нужно воспользоваться видеокамерой в приложении, сохранив там видео с подмигиванием.

В дальнейшем при платежах человеку нужно будет просто моргнуть, и личность владельца карты будет авторизована по уже имеющейся информации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MASTERCARD, ТЕХНОЛОГИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]