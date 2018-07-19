MasterCard планирует в 2019г внедрить в РФ технологию оплаты по подмигиванию

Компания MasterCard в 2019 году собирается массово внедрить в России технологию selfie pay, которая позволит оплачивать покупки с помощью подмигивания в видеокамеру телефона, сообщил вице-президент MasterCard Михаил Федосеев на конференции в четверг в Москве.
По словам М.Федосеева, новая функция будет доступна в любых приложениях, с помощью которых можно совершать покупки или другие финансовые операции. Чтобы начать пользоваться новой опцией, владельцам карты нужно воспользоваться видеокамерой в приложении, сохранив там видео с подмигиванием.
В дальнейшем при платежах человеку нужно будет просто моргнуть, и личность владельца карты будет авторизована по уже имеющейся информации.
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