Госдума приняла во II чтении законопроект о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Госдума РФ на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на предприятия малого бизнеса.
Согласно законопроекту, максимальный размер страхового возмещения организаций малого бизнеса будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 млн рублей.
Застрахованы будут вклады малых предприятий, которые относятся к таковым в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Страхованию подлежат вклады в рублях и в иностранной валюте, размещаемые в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.
Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым в случае изменения банком своего статуса на небанковскую кредитную организацию руководство компании обязано уведомить вкладчиков о своем выходе из системы страхования вкладов, а также о продолжении ведения счетов, но на срок не более 5 лет с даты изменения статуса.
В тексте поправок уточняется, что АСВ сможет получать информацию о счетах как физических, так и юридических лиц при наступлении страховых случаев.
Также изменена расчетная база для исчисления страховых взносов банков в АСВ. Предлагается определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее этот показатель исчислялся как среднее хронологическое. Как ранее пояснили в пресс-службе Минфина, изменение правил исчисления расчетной базы взносов не повлияет на размер страховых взносов, уплачиваемых в фонд.
По оценкам главы комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова, принятие законопроекта защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий, при этом общая сумма, подпадающая под защиту, может составить около 2 трлн рублей.
Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции
Алиев обсудил с руководством группы Naval вопросы ВТС между Азербайджаном и Францией
Более 5 млн американцев откажутся от платного телевидения в 2018г - опрос
В горах грузинской Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
В Азербайджане в I полугодии 2018 года при пожарах погибли более 50 человек – МЧС
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Узбекистан создал агентство по развитию атомной энергетики
Россия конкретными шагами по выполнению соглашения от 2008 года может подтвердить готовность к урегулированию с Грузией - Абашидзе
Командующий войсками США на Ближнем Востоке заявляет, что не получал новых указаний по Сирии после встречи Трампа и Путина
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Банк Республика предлагает новый кредит на «Оплату учебы»
Молодые разработчики из AppLab научились основам управления проектами
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений