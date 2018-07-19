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Бизнес и законодательство 19.07.2018 19:13

Госдума приняла во II чтении законопроект о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Госдума РФ на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов в банках на предприятия малого бизнеса.

Согласно законопроекту, максимальный размер страхового возмещения организаций малого бизнеса будет аналогичен размеру страхового возмещения, установленному для вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, и составит 1,4 млн рублей.

Застрахованы будут вклады малых предприятий, которые относятся к таковым в соответствии с законом "О развитии малого и среднего предпринимательства". Страхованию подлежат вклады в рублях и в иностранной валюте, размещаемые в банках на территории РФ на основании договора банковского вклада или договора банковского счета.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требования по договорам вклада предприятий малого бизнеса включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым в случае изменения банком своего статуса на небанковскую кредитную организацию руководство компании обязано уведомить вкладчиков о своем выходе из системы страхования вкладов, а также о продолжении ведения счетов, но на срок не более 5 лет с даты изменения статуса.

В тексте поправок уточняется, что АСВ сможет получать информацию о счетах как физических, так и юридических лиц при наступлении страховых случаев.

Также изменена расчетная база для исчисления страховых взносов банков в АСВ. Предлагается определять ее как среднее арифметическое за расчетный период ежедневных балансовых остатков. Ранее этот показатель исчислялся как среднее хронологическое. Как ранее пояснили в пресс-службе Минфина, изменение правил исчисления расчетной базы взносов не повлияет на размер страховых взносов, уплачиваемых в фонд.

По оценкам главы комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова, принятие законопроекта защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий, при этом общая сумма, подпадающая под защиту, может составить около 2 трлн рублей.

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Тэги: БИЗНЕС, СТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]